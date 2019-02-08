Душителя с 16-летним стажем задержали в Приморье
Преступление прошлых лет раскрыли сотрудники уголовного розыска и следователи
Фото: Nur.kz
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Сотрудники уголовного розыска и СУ СК по Приморью раскрыли особо тяжкое преступление прошлых лет.
В 2003 году в Большом Камне, в квартире дома на улице Приморского Комсомола обнаружили тело 30-летней женщины со следами удушения.
По подозрению в преступлении, наконец, задержали жителя Владивостока. Оперативники установили, что тот, будучи в гостях у своей знакомой задушил её во время ссоры.
Дело находится в производстве следственного отдела Большого Камня.
ИСТОЧНИК KP.RU