Страховой менеджер из Приморья прикарманила 440 тысяч клиентских денег

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-08T10:13:46+03:00

За это она получила два года условного срока

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Суд Лесозаводска приговорил горожанку к двум годам условного срока за хищение чужого имущества, совершённое с использованием служебного положения.

Как установили в суде, фигурантка работала менеджером по офисным продажам в крупной страховой компании, когда пошла на преступление. Жадная менеджер похищала деньги, предназначенные для зачисления на счёт страховой компании. Деньги, полученные от клиентов при оформлении полисов , в виде страховых премий она присваивала себе. Так ей удалось прикарманить свыше 440 тысяч рублей от 134 страхователей.

На судебном заседании служащая полностью признала свою вину. Помимо условного срока, суд полностью удовлетворил гражданский иск на сумму 440 тысяч 394 рубля.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU