2019-02-08T10:57:16+03:00
Общество

Во Владивостоке в День влюблённых закроется на ремонт железнодорожный переезд

Движение автотранспорта ограничат на «Второй речке»
Софья КУЧИНА
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Фото: https://kaspyinfo.ruФото: https://kaspyinfo.ru
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Водителей Владивостока предупреждают о том, что в связи с ремонтными работами на путях закроется один из городских железнодорожных переездов.

Движение автотранспорта ограничат через «Татарский» переезд на «Второй речке» по улице Станционная, 11. 14 и 15 февраля с 22.00 до 7 утра водителям придётся искать альтернативные пути объезда. Для транспорта экстренных служб будет работать технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время, а также отнестись с пониманием к временному неудобству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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