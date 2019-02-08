Во Владивостоке в День влюблённых закроется на ремонт железнодорожный переезд
Движение автотранспорта ограничат на «Второй речке»
Фото: https://kaspyinfo.ru
Изменить размер текста:
Водителей Владивостока предупреждают о том, что в связи с ремонтными работами на путях закроется один из городских железнодорожных переездов.
Движение автотранспорта ограничат через «Татарский» переезд на «Второй речке» по улице Станционная, 11. 14 и 15 февраля с 22.00 до 7 утра водителям придётся искать альтернативные пути объезда. Для транспорта экстренных служб будет работать технологический проезд.
Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время, а также отнестись с пониманием к временному неудобству.
ИСТОЧНИК KP.RU