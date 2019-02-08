Во Владивостоке в День влюблённых закроется на ремонт железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-08T10:57:16+03:00

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Водителей Владивостока предупреждают о том, что в связи с ремонтными работами на путях закроется один из городских железнодорожных переездов.

Движение автотранспорта ограничат через «Татарский» переезд на «Второй речке» по улице Станционная, 11. 14 и 15 февраля с 22.00 до 7 утра водителям придётся искать альтернативные пути объезда. Для транспорта экстренных служб будет работать технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время, а также отнестись с пониманием к временному неудобству.

ИСТОЧНИК KP.RU