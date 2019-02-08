В Шкотовском районе Приморья рыбалка закончилась трагедией

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-08T14:02:34+03:00

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В Шкотовском районе Приморья в последний рабочий день недели произошла трагедия с рыбаком. Как рассказали свидетели происшествия журналисту «Комсомолки», мужчина почувствовал себя плохо и упал на лёд, ударившись головой. Очевидцы попытались спасти человека, оказавшегося в трудной ситуации, однако предпринятые меры не принесли результата.

Печальный сюжет разыгрался на льду, в районе Шкотовской косы. По словам присутствующих, водитель малолитражки приехал один и спокойно рыбачил недалеко от машины. В какой-то момент мужчина попросту рухнул на лёд без сознания. На помощь к нему поспешили очевидцы. В срочном порядке для пострадавшего вызвали скорую, а до приезда врачей отдыхающие пытались откачать рыбака с помощью непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Однако реанимационные меры оказались тщетными. Прибывшим по экстренному вызову медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Видео с места происшествия быстро облетело социальные сети Приморья. По имеющейся информации, уже удалось установить личность погибшего и найти его родственников. Не исключено, что у мужчины случился инфаркт, однако более точные причины смерти теперь предстоит установить специалистам. Пользователи Интернета выражают соболезнования родным и благодарят людей, пытавшихся спасти рыбака за то, что не прошли мимо беды.

ИСТОЧНИК KP.RU