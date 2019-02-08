2019-02-08T14:02:34+03:00
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья рыбалка закончилась трагедией

Очевидцы пытались спасти рыбака, которому стало плохо
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Очевидцы пытались спасти мужчину. Фото: screenshot видеоОчевидцы пытались спасти мужчину. Фото: screenshot видео
Изменить размер текста:

В Шкотовском районе Приморья в последний рабочий день недели произошла трагедия с рыбаком. Как рассказали свидетели происшествия журналисту «Комсомолки», мужчина почувствовал себя плохо и упал на лёд, ударившись головой. Очевидцы попытались спасти человека, оказавшегося в трудной ситуации, однако предпринятые меры не принесли результата.

Печальный сюжет разыгрался на льду, в районе Шкотовской косы. По словам присутствующих, водитель малолитражки приехал один и спокойно рыбачил недалеко от машины. В какой-то момент мужчина попросту рухнул на лёд без сознания. На помощь к нему поспешили очевидцы. В срочном порядке для пострадавшего вызвали скорую, а до приезда врачей отдыхающие пытались откачать рыбака с помощью непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Однако реанимационные меры оказались тщетными. Прибывшим по экстренному вызову медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Видео с места происшествия быстро облетело социальные сети Приморья. По имеющейся информации, уже удалось установить личность погибшего и найти его родственников. Не исключено, что у мужчины случился инфаркт, однако более точные причины смерти теперь предстоит установить специалистам. Пользователи Интернета выражают соболезнования родным и благодарят людей, пытавшихся спасти рыбака за то, что не прошли мимо беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29 человек хотят стать мэром Владивостока
Во Владивостоке в День влюблённых закроется на ремонт железнодорожный переезд
Страховой менеджер из Приморья прикарманила 440 тысяч клиентских денег
Душителя с 16-летним стажем задержали в Приморье
Укрыватель убийц из Находки отделался 50-тысячным штрафом
Ясельные группы планируют запустить в бывшем детсаду завода «Эра»
Резидент ТОР построил в Большом Камне многоэтажку
АО «Восточный Порт» провело соревнования по подледному лову во Врангеле
В Приморье семеро преступников ответят в суде за похищение пенсионера
Во Владивостоке сгорел дорогостоящий автомобиль
Сыром с ароматом топлёного молока и кишечной палочкой торговали на рынке Уссурийска
Моряков из Владивостока избили и ограбили в сауне друзья из ночного клуба
Во Владивостоке полиция поймала мошенника-притворщика
Уголовное дело о жестоком обращении с приморскими косатками и белухами возбудили следователи Хабаровска
Сегодня осадки опять минуют Владивосток
В Спасском районе Приморья пока не могут остановить продвижение ящура