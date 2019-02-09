Мороз и солнце, без осадков: погода во Владивостоке и Приморье на 9 февраля

СЕГОДНЯ 02:54 2019-02-09T02:54:15+03:00

Сегодня во Владивостоке без осадков.

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-18°C.

Во Владивостоке ясно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха -9...-11°C, в утренние часы -15...-17°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха -8...-10°C, в утренние часы -22...-24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -15...-17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU