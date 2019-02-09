Губернатор Приморья поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-09T04:27:10+03:00

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Уважаемые работники гражданской авиации! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более 100 лет назад именно над Владивостоком пролетел первый самолет, появившийся на Дальнем Востоке. Первое «Общество друзей воздушного флота» начало работу в Приморье. В 1932 году гидросамолет впервые доставил в краевой центр пассажиров из Хабаровска. Летом 1938-го впервые был выполнен полет из Москвы во Владивосток протяженностью свыше 7 тысяч километров. 60-е положили начало развитию большого аэропорта «Владивосток», а с 1992 года наша главная воздушная гавань стала международной.

Сегодня без гражданской авиации невозможно представить Приморье. Развитие внутрикраевых воздушных перевозок позволило измерять сотни километров всего парой часов, соединить административный центр региона с самыми отдаленными его уголками, наладить грузовые перевозки и сделать более мобильными жителей всех районов. Незаменима роль авиации и тогда, когда требуется экстренная помощь: в чрезвычайных ситуациях и когда счет в спасении человека идет на минуты. Из Международного аэропорта «Владивосток» сегодня можно слетать более чем по 40 различным направлениям, включая города России и зарубежных стран.

Развитие авиации напрямую связано с решением вопросов экономического роста региона, повышения качества жизни людей. Сегодня районы Приморья связаны 13 внутрикраевыми маршрутами – в прошлом году малая авиация обслужила более 40 тысяч пассажиров. Мы субсидируем полеты из краевого бюджета и сохраняем за счет этого стоимость билетов доступной для людей. Более 2 миллионов пассажиров – на счету аэропорта во Владивостоке, который получил в конце прошлого года по итогам всенародного голосования имя исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Мы будем продолжать развитие аэродромной инфраструктуры внутри Приморья, добиваться решения вопроса о ремонте второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока и увеличения числа льготных авиабилетов из Приморья в центральную часть России. Серьезное значение для развития отрасли имеет решение кадрового вопроса. Один из первых наших шагов в этом направлении – расширение действия программы «Доступная ипотека» на летный и инженерно-технический состав краевых авиакомпаний.

Еще раз хочу поздравить с праздником и поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь гражданской авиации, – летчиков, бортпроводников, сотрудников аэропортов и технических служб – за ваш труд, профессионализм и преданность своей профессии. Особые слова признательности в этот день – старшему поколению авиаторов, благодаря которым крылатые машины прочно вошли в нашу повседневную жизнь, сделав ее комфортной и более интересной.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и чистого неба!

ИСТОЧНИК KP.RU