Убийство 16-летней давности раскрыто в Приморье

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-09T05:49:52+03:00

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В Приморье раскрыто преступление 16-летней давности. В 2003 году злодей задушил свою 30-летнюю жертву и всё это время скрывался от закона.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю в квартире дома на улице Приморского Комсомола в городе Большой Камень в 2003 году было обнаружено тело 30-летней женщины со следами удушения.

Задержать убийцу удалось только сейчас. Установлено, что мужчина поссорился со своей знакомой, что и стало поводом для расправы.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Большому Камню СУ СК России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU