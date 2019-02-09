Во Владивостоке проходит любительский турнир по хоккею

СЕГОДНЯ 05:49 2019-02-09T05:49:13+03:00

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В субботу, 9 февраля, на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) при поддержке администрации Владивостока пройдут массовые любительские соревнования по хоккею «Red Bull Шлем и Краги».

Как сообщили организаторы, турнир в формате «четыре на четыре» в этом году пройдет в 15 городах России. Помимо Владивостока это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Сергиев-Посад, Альметьевск, Волгоград, Новосибирск, Ижевск, Липецк, Электросталь, Пермь и Барнаул. Победители этапов сразятся в национальном финале, который состоится в конце февраля.

Правила турнира просты: в заявке каждой команды – шесть игроков, из которых в игре на площадке находятся по четыре полевых хоккеиста при полном отсутствии вратарей. Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

ИСТОЧНИК KP.RU