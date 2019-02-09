2019-02-09T05:57:09+03:00
Общество

Владивосток получит два суда на воздушной подушке

Они будут работать на прибрежных морских линиях
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Первое судно на 20 мест должно быть поставлено во Владивосток через 330 дней/Первое судно на 20 мест должно быть поставлено во Владивосток через 330 дней/Фото: vlc.ru
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Администрация Владивостока заключила с компанией «Ховеркрафт» контракт на поставку двух судов на воздушной подушке. На суда, которые будут работать на прибрежных морских линиях, планируется потратить 44 миллиона рублей.

Согласно требованиям контракта, транспорт должен быть быть новым, рассчитанным на эксплуатацию при температуре воздуха от - 40 до + 40 Сº и высоте волн до 1,2 метра. Еще одно условие – безгаражное хранение. Кроме того, такие суда могут работать как на твердой поверхности, так и на открытой воде.

Амфибии вместимостью 20 и 35 человек смогут выполнять рейсы на островные территории города и полуостров Песчаный как в теплое время года, так и зимой. Вопрос крайне актуальный: если летом на морских прибрежных маршрутах работают несколько судов, то в зимние месяцы в строю лишь одно судно ледового класса – «Босфор Восточный» 1974 года выпуска.

Одно судно на 20 мест должно быть поставлено во Владивосток в течение 330 дней с момента заключения контракта, второе на 35 мест - в течение 450. Подобные суда работают на Камчатке, Ямале, в Якутии, Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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