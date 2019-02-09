В Приморье Росгвардейцы поймали автоугонщика
В Артеме сотрудники вневедомственной охраны поймали 17-летнего парня, находящегося в розыске за угон автомобиля.
Парень прогулисвался по улице Кирова в Артёме, как внезапно увидел впереди людей в форме. Молодой человек не придумал ничего лучшего, как развернуться и быстрым шагом попытаться скрыться из поля зрения стражей порядка.
Подозрительное поведение стало поводом для его задержания. Росгвардейцы остановили гражданина и попросили у него документы удостоверяющие личность. Таковых при молодом человеке не оказалось.
Пришлось проверять его по базе данных. Благодаря этому удалось установить, парень имеет за плечами криминальное прошлое. Установлено, что он находится в розыске за совершение угона в Артёме в декабре 2018 года.
17-летний местный житель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU