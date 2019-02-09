В Приморье Росгвардейцы поймали автоугонщика

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-09T06:08:47+03:00

Молодой угонщик только увидел людей в форме, как решил убежать от них. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии Приморья.

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В Артеме сотрудники вневедомственной охраны поймали 17-летнего парня, находящегося в розыске за угон автомобиля.

Парень прогулисвался по улице Кирова в Артёме, как внезапно увидел впереди людей в форме. Молодой человек не придумал ничего лучшего, как развернуться и быстрым шагом попытаться скрыться из поля зрения стражей порядка.

Подозрительное поведение стало поводом для его задержания. Росгвардейцы остановили гражданина и попросили у него документы удостоверяющие личность. Таковых при молодом человеке не оказалось.

Пришлось проверять его по базе данных. Благодаря этому удалось установить, парень имеет за плечами криминальное прошлое. Установлено, что он находится в розыске за совершение угона в Артёме в декабре 2018 года.

17-летний местный житель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU