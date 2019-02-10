Обворовавшую приморца рецидивистку задержали в Находке

СЕГОДНЯ 02:24 2019-02-10T02:24:19+03:00

У подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

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Сотрудники полиции задержали жительницу Ливадии, подозреваемую в краже. В дежурную часть ОМВД по Находке поступило заявление 61-летнего жителя поселка Ливадия о краже мобильного телефона и цепочки. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Установлено, что накануне в гости к потерпевшему приходила знакомая. После ее ухода мужчина обнаружил пропажу личных вещей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана 26-летняя ранее судимая за имущественные преступления местная жительница. В отделе полиции она дала признательные показания.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

У подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU