Воскресный выходной порадует приморцев теплом

СЕГОДНЯ 02:31 2019-02-10T02:31:21+03:00

Ранним утром во Владивостоке температура воздуха опустится до 13 градусов ниже нуля. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

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Погода в Приморье сегодня, 10 февраля, окажется во власти поля повышенного атмосфреного давления. Средняя температура воздуха по краю составит около 17 градусов мороза.

Воскресный день во Владивостоке обещает быть без осадков, ветер северо-западный умеренный. Утром столбики термометров опустятся до 13 градусов нижел нуля, днём в дальневосточной столице потеплеет до 6-8 градусов со знаком минус.

В Уссурийске температура воздуха утром достигнет 22 градусов мороза. Днём погодные условия станут комфортнее: переменная облачность, без осадков, северо-западный слабый до умеренного ветер, температура воздуха до 8 градусов мороза.

В Находке утром около 10-12 градусов мороза, днём до -7 градусов. Осадков в этот день в приморском городе также не ожидается, ветер северо-западный умеренный.

Кстати, по данным синоптиков, в прошлие годы погода 10 февраля была очень холодной. Минимальную температура воздуха специалисты зафиксировали в 1920 году - 29 градусов со знаком минус. Максимальная температура отмечалась в 1935 году - 6 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU