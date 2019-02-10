Подвиг легендарного «Варяга» почтили во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:41 2019-02-10T02:41:33+03:00

На этом примере мужества и доблести всегда будут воспитываться молодые патриоты нашего Отечества

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Во Владивостоке прошла патриотическая акция в память о подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

На борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» состоялось торжественное построение, посвященное 29-й годовщине подъема Военно-морского флага на корабле и годовщине боя его знаменитого предшественника. Под звуки гимна были подняты Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

На Морском кладбище Владивостока также прошли памятные мероприятия, приуроченные к 115-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо.

В патриотической акции, которая состоялась у памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг», приняли участие моряки флагмана Тихоокеанского флота, кораблей Приморской флотилии, ветераны флота, участники «ЮНАРМИИ», курсанты детско-юношеской флотилии, представители Морского собрания Владивостока и жители города.

Перед памятником для церемонии был выстроен почётный караул. Здесь же прошел митинг, на котором выступающие отметили, что подвиг экипажа «Варяга» не имеет срока давности и на этом примере мужества и доблести всегда будут воспитываться молодые патриоты нашего Отечества.

После окончания митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника.

В завершении церемонии военные моряки, курсанты и воспитанники детских патриотических клубов под Андреевскими флагами прошли торжественным маршем у мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU