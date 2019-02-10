Подвиг легендарного «Варяга» почтили во Владивостоке
Во Владивостоке прошла патриотическая акция в память о подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
На борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» состоялось торжественное построение, посвященное 29-й годовщине подъема Военно-морского флага на корабле и годовщине боя его знаменитого предшественника. Под звуки гимна были подняты Андреевский флаг и флаги расцвечивания.
На Морском кладбище Владивостока также прошли памятные мероприятия, приуроченные к 115-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо.
В патриотической акции, которая состоялась у памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг», приняли участие моряки флагмана Тихоокеанского флота, кораблей Приморской флотилии, ветераны флота, участники «ЮНАРМИИ», курсанты детско-юношеской флотилии, представители Морского собрания Владивостока и жители города.
Перед памятником для церемонии был выстроен почётный караул. Здесь же прошел митинг, на котором выступающие отметили, что подвиг экипажа «Варяга» не имеет срока давности и на этом примере мужества и доблести всегда будут воспитываться молодые патриоты нашего Отечества.
После окончания митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника.
В завершении церемонии военные моряки, курсанты и воспитанники детских патриотических клубов под Андреевскими флагами прошли торжественным маршем у мемориала.
ИСТОЧНИК KP.RU