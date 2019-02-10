Не прошли мимо: владивостокцы спасли кроссовер от огня
Из-за пожара во Владивостоке чуть не сгорел автомобиль. Уберегли транспортное средство неравнодушные очевидцы.
Инцидент произошёл в субботу днём. В районе улицы Гамарника, 15 по неизвестным причинам загорелось маленькое бытовое помещение. Пламя очень быстро охватило бытовку. В этот момент около постройки стоял автомобиль марки Honda C-RV. Хозяин авто, видимо не ведая о пожаре, не спешил перегонять своё транспортное средство в безопасное место.
Прохожие пытались привлечь внимание владельца кроссовера, но всё безуспешно. После попыток, которые так и не увенчались успехом, очевидцы решили спасать авто самостоятельно. На помощь пришёл владелец авто марки Toyota Surf. Очевидцы происшествия молниеносно привязали «Хонду» к внедорожнику и оттащили на безопасное расстояние.
Очевидцы своими силами спасли Honda CR-V. Видео: dps_vl.
К слову, владелец объявился чуть позже. В социальных сетях мужчина выразил благодарность всем, кто участвовал в спасательной операции, и попросил номер владельца джипа.
«Были в гостях, отогнать соответственно не могли. Спасибо, добрый человек. Хотелось бы отблагодарить», - написал Сергей, владелец Honda C-RV.
Однакое автомобиль всё же пострадал: передняя часть кроссовера немного оплавилась. Но даже такие маленькие потери стали для владельца авто скорее радостью. Что же касается горевшей бытовки: по предварительной информации, причиной пожара могла стать банальная детская шалость.
ИСТОЧНИК KP.RU