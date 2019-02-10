Во Владивостоке под лёд ушёл очередной внедорожник

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-10T04:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке произошло очередное ЧП с участием льда и джипа. Владелец внедорожника пренебрёг всеми правилами и утопил свой автомобиль.Инцидент случился накануне в районе острова Русский, бухта Новик. К слову, бухта там закрытая, да и лёд обычно толстый. Но есть всё же «подводные камни», о которых неместные любители зимней рыбалки, видимо, не знали.

Так, под лёд ушёл очередной внедорожник. Автомобиль погрузился в воду больше чем наполовину, жидкость попала и в салон джипа. Как теперь владелец будет доставать свой автомобиль - пока неизвестно. Местные жители рассказывают, что уже не удивляются таким «утопленникам»

«Там, где он утонул, широкая трещина во льду была. Местные про неё знают, никогда туда не заезжают», - поделился один из комментаторов в социальной сети.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 4 мая 2018 года вышел закон, запрещающий выезд на лёд на транспорте, но местных автолюбителей не останавливает даже это. Количество выездов, конечно, сократилось, но желающие «полихачить» всё же есть. Специально для таких в законе предусмотрен административный штраф: на физическое лицо от 1 000 до 3 000 рублей, на должностное лицо - от 3 000 до 5 000 рублей, на юридическое лицо от 20 000 до 50 000 рублей. Материал на нарушителя могут составить как надзорные органы, так и простые жители: найти лихача по номеру автомобиля не так уж и сложно. Ежедневно со словами о запрете сотрудники главного управления МЧС по Приморскому краю обращаются, прежде всего, к любителям подлёдной рыбалки, которых в регионе немало.

ИСТОЧНИК KP.RU