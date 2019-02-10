2019-02-10T05:15:34+03:00
Спорт

Во Владивостоке проходят мотогонки на льду

Финал чемпионата и первенства города состоится в следующее воскресенье
Анна ПЛЕТНЕВА
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По итогам соревнований организаторы объявят победителей и вручат им награды/По итогам соревнований организаторы объявят победителей и вручат им награды/Фото: vlc.ru
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Сегодня на озере «Юность» во Владивостоке проходит третий этап открытого чемпионата и первенства города Владивостока по мотогонкам на льду. Регистрация участников началась ещё утром.

Так, соревнования проходят в девяти классах: PW, KTM, 65 кубических сантиметров, 85 кубических сантиметров, 125 кубических сантиметров, любители - 500 кубических сантиметров и мастера - 500 кубических сантиметров, а также мотоциклы с коляской и квадроциклы.

В 10 часов утра участники провели тренировочные заезды, а в 12 часов дня состоялась торжественная церемония открытия соревнований. Первыми на ледовый трек вышли малыши, за ними последуют взрослые любители и профессионалы.

В 17:00 по итогам соревнований организаторы объявят победителей и вручат им награды. Финальные же соревнований продут 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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