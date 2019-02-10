2019-02-10T05:25:00+03:00
Происшествия

Массовая авария сковала одну из дорог Владивостока

Максим КАВАЛЕРОВАнна ПЛЕТНЕВА
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На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС, а также несколько машин аварийных комиссаров.На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС, а также несколько машин аварийных комиссаров.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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На одной из важных транспортных артерий Владивостока произошла массовая авария. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали по меньшей мере пять автомобилей. На месте происшествия уже работает аварийный комиссар.

Инцидент произошёл в обед воскресенья в районе улицы Адмирала Юмашева, недалеко от транспортной развязки на Баляева. По информации корреспондента «КП», на трассе столкнулись пять автомобилей. На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС, а также несколько машин аварийных комиссаров. По предварительной информации, сами участники ДТП не получили серьёзных травм.

Из-за массовой аварии движение на оживлённом участке оказалось сильно затруднено. Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.

К слову, дорога от транспортной развязки на улице Баляева до улицы Нейбута давно славится своей повышенной аварийностью. Буквально каждую неделю именно на этом месте происходят жёсткие аварии: автомобилисты нарушют ПДД и значительно превышают скоростной режим, а ткже не уступют друг другу дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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