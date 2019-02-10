2019-02-10T05:44:08+03:00
Общество

Начало недели во Владивостоке ознаменуется отключением воды

Причины отключений в ремонтных работах, связанных с износом сетей
Игорь СОРОКИН
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11, 13 февраля во Владивостоке запланирована серия отключений холодного водоснабжения, сообщает Примводоканал.

Отключение водоснабжения:

Дата начала: 11.02.2019,09:00 — 17:00

Причина отключения: Ремонтные работы

Адреса:

Борисенко, 108, 108а. Новожилова, 5-9, 25-41.

Дата начала: 13.02.2019, 09:00 — 20:00

Причина отключения: Ремонтные работы

Адреса:

Ватутина, 24. Каплунова, 13, 23, 23а. Невельского, 19. Нейбута, 30. Стрелковая, 46, 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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