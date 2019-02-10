2019-02-10T07:32:45+03:00
Общество

Торговца героином поймали во Владивостоке

Теперь мужчине проведёт следующие три года жизни в тюрьме
Анна ПЛЕТНЕВА
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Отбывать наказание приморец будет в исправительной колонии строгого режима.Отбывать наказание приморец будет в исправительной колонии строгого режима.Фото: pixabay.com
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Прокуратура Приморского края осудила жителя Владивостока за сбыт героина. Мужчина попался, когда продавал наркотик подставному покупателю.

Так, инцидент произошёл в Ленинском районе дальневосточной столицы ещё в 2018 году. Во Владивостоке проходило оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка». Подставной покупатель купил у местного жителям наркотическое вещество - героин. Смесь мужчина сбывал незаконно, имея на это корыстные цели.

По факту незаконного сбыта наркотических средств Ленинский суд вынес обвиняемому приговор. Судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Отбывать наказание житель Владивостока будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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