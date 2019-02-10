Торговца героином поймали во Владивостоке
Прокуратура Приморского края осудила жителя Владивостока за сбыт героина. Мужчина попался, когда продавал наркотик подставному покупателю.
Так, инцидент произошёл в Ленинском районе дальневосточной столицы ещё в 2018 году. Во Владивостоке проходило оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка». Подставной покупатель купил у местного жителям наркотическое вещество - героин. Смесь мужчина сбывал незаконно, имея на это корыстные цели.
По факту незаконного сбыта наркотических средств Ленинский суд вынес обвиняемому приговор. Судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Отбывать наказание житель Владивостока будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU