Пьяный лихач устроил жёсткое ДТП на центральной улице города

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-10T08:10:00+03:00

Судя по всему, скорость автомобиля была явно выше разрешённой. Фото: dpskontrol_125rus.

По предварительной информации, в момент удара в авто находились четыре человека

Изменить размер текста: A A

Серьёзная авария произошла на одной из главных дорог Владивостока. Автомобиль вылетел с трассы и пробил леерное ограждение. Остановили транспортное средство деревья.

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Партизанского проспекта. По неизвестным пока причинам рулевой авто марки Honda Accord не справился с управлением своего «железного коня» и вылетел с трассы. Минуя леерное ограждение, часть которого пробила лобовое стекло и осталась в салоне автомобиля, легковушка врезалась в деревья. Так, автомобиль превратился в груду покорёженного железа.

Последствия ночной аварии. Фото: dpskontrol_125rus.

К слову, очевидцы происшествия утверждают, что за рулём авто находился парень в нетрезвом виде. Сопровождали его ещё три пассажира: молодой человек и две девушки. Очевидцы утверждают, что весь экипаж авто был «навеселе». Не исключено, что один из молодых людей и вовсе был «под кайфом».

По счастливой случайности, все участники беспощадной «гонки» выжили. Предварительно известно, что у одной девушки прибывшие на место происшествия медики диагностировали перелом руки.

Во всех обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU