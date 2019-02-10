2019-02-10T08:10:00+03:00
Происшествия

Пьяный лихач устроил жёсткое ДТП на центральной улице города

По предварительной информации, в момент удара в авто находились четыре человека
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Судя по всему, скорость автомобиля была явно выше разрешённой. Фото: dpskontrol_125rus.Судя по всему, скорость автомобиля была явно выше разрешённой. Фото: dpskontrol_125rus.
Изменить размер текста:

Серьёзная авария произошла на одной из главных дорог Владивостока. Автомобиль вылетел с трассы и пробил леерное ограждение. Остановили транспортное средство деревья.

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Партизанского проспекта. По неизвестным пока причинам рулевой авто марки Honda Accord не справился с управлением своего «железного коня» и вылетел с трассы. Минуя леерное ограждение, часть которого пробила лобовое стекло и осталась в салоне автомобиля, легковушка врезалась в деревья. Так, автомобиль превратился в груду покорёженного железа.

Последствия ночной аварии. Фото: dpskontrol_125rus.

Последствия ночной аварии. Фото: dpskontrol_125rus.

К слову, очевидцы происшествия утверждают, что за рулём авто находился парень в нетрезвом виде. Сопровождали его ещё три пассажира: молодой человек и две девушки. Очевидцы утверждают, что весь экипаж авто был «навеселе». Не исключено, что один из молодых людей и вовсе был «под кайфом».

По счастливой случайности, все участники беспощадной «гонки» выжили. Предварительно известно, что у одной девушки прибывшие на место происшествия медики диагностировали перелом руки.

Во всех обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следующая рабочая неделя приготовила приморцам погодный сюрприз
Водителям Приморья напомнили о самых важных пассажирах
Торговца героином поймали во Владивостоке
Начало недели во Владивостоке ознаменуется отключением воды
Массовая авария сковала одну из дорог Владивостока
Во Владивостоке проходят мотогонки на льду
Во Владивостоке под лёд ушёл очередной внедорожник
Не прошли мимо: владивостокцы спасли кроссовер от огня
Эксперты ТИНРО: опасности для косаток и белух в бухте Приморья нет
Воскресный выходной порадует приморцев теплом
Обворовавшую приморца рецидивистку задержали в Находке
В Приморье назначен новый прокурор
В Приморье росгвардейцы поймали автоугонщика
Владивосток получит два суда на воздушной подушке
Убийство 16-летней давности раскрыто в Приморье
Во Владивостоке проходит любительский турнир по хоккею