Водителям Приморья напомнили о самых важных пассажирах

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-10T08:25:45+03:00

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Госавтоинспекция Лучегорска и представители ДНД напомнили автолюбителям о правилах перевозки детей.

В прошедшем году Госавтоинспекция ОМВД по Пожарскому району привлекла к ответственности за нарушение требований к перевозке детей 446 водителей, в январе 2019 года – 28.

Ради предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма госавтоинспекторы и члены добровольной народной дружины Лучегорска имени Г.П. Бубнова провели профилактический рейд. В ходе рейда три водителя привлечены к административной ответственности.

Нарушение правил перевозки детей влечет штраф в 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU