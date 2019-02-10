2019-02-10T09:01:55+03:00
Общество

Следующая рабочая неделя приготовила приморцам погодный сюрприз

Потепление, начавшееся ещё в выходные, наберёт обороты
Анна ПЛЕТНЕВА
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Не исключили синоптики и выпадения осадков во Владивостоке.Не исключили синоптики и выпадения осадков во Владивостоке.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Во Владивостоке на следующей неделе ожидается потепление. Ночью воздух будет выхолаживаться, а днём снова прогреваться.

Так, по данным синоптиков, потепление в крае началось ещё на выходных. С началом новой рабочей недели, в понедельник, ситуация мало изменится. Погоду по-прежнему будет определять восточная периферия континентального антициклона. Однако вскоре ядро антициклона начнёт постепенно перемещаться на юг.

Ночью из-за отсутствия на небе облаков воздух остынет до −19…−35 °C, на побережье −10…−17 °C. Днём отметки на термометрах поднимутся до −3…−10 °C, на севере до −16 °C. Существенных осадков не предполагается.

К слову, синоптики вновь не исключают, что на Владивосток могут обрушиться осадки - ещё один долгожданный сюрприз. Минимальная температура воздуха в дальневосточной столице составит −12…−16 °C, максимальная −5…−8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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