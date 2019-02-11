2019-02-11T01:53:40+03:00
Общество

Дональда Трампа упрекнули в пристрастии к дальневосточной рыбе

Результатом торговых войн неожиданно стало преимущество российских рыбаков перед американскими
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Дональд Трамп, введший пошлины на товары из Китая, оказался повинен в том, что в американских школьных столовых подают палочки из дальневосточной рыбы, сообщает телеканал CNN.

Рыбаки Аляски, по сведениям канала, страдают от конкуренции с Россией, особенно на рынке минтая. Добытый на Дальнем Востоке России минтай обрабатывают в Китае, затем он поступает в США – в заморозке, в виде имитации крабового мяса или в панировке.

Российская рыба имеет преимущество в цене, сообщает РИА Новости. Ожидалось, что пошлины в отношении товаров из Китая сведут его на нет, но торговый представитель США исключил российскую рыбу из списка товаров, облагающихся повышенной пошлиной. Таким образом, преимущество российского минтая перед американским осталось, а из-за ответных санкций Пекина американские рыбаки имеют лишь ограниченный доступ к китайскому рынку.

Кстати!

Российский минтай дешевле американского. В 2017 году около половины всей рыбы, подававшейся в школьных столовых США, была выловлена в российских водах. В Китае ее обрабатывали и накачивали добавками. Доля России на американском рынке замороженного минтая составляет примерно 200 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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