Житель Приморья принёс в изолятор наркотики и сел за решётку сам
В Приморье вынесли приговор обвиняемому в сбыте наркотиков в изоляторе временного содержания.
В июле 2018 года в дежурную часть отдела МВД по Пожарскому району поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания 34-летний житель Лучегорска сбросил сверток, где, предположительно, находились наркотики.
На место прибыла следственно-оперативная группа. В результате был изъят сверток с массой, похожей на слипшийся табак.
В ходе следствия установлено, что во время следственных действий свидетель передал гражданину, содержащемуся под стражей, сверток с наркотиком. После обнаружения следователем мужчина решил избавиться от свертка и попытался разжевать.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишным маслом.
По факту было возбуждено уголовное дело. Пожарский районный суд признал подсудимого виновным, назначив 10,5 лет в исправительной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU