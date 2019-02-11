2019-02-11T02:43:34+03:00
Происшествия

Житель Приморья принёс в изолятор наркотики и сел за решётку сам

Преступление он совершил, когда являлся свидетелем по другому уголовному делу
Игорь СОРОКИН
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фото из архива МВДфото из архива МВД
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В Приморье вынесли приговор обвиняемому в сбыте наркотиков в изоляторе временного содержания.

В июле 2018 года в дежурную часть отдела МВД по Пожарскому району поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания 34-летний житель Лучегорска сбросил сверток, где, предположительно, находились наркотики.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В результате был изъят сверток с массой, похожей на слипшийся табак.

В ходе следствия установлено, что во время следственных действий свидетель передал гражданину, содержащемуся под стражей, сверток с наркотиком. После обнаружения следователем мужчина решил избавиться от свертка и попытался разжевать.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишным маслом.

По факту было возбуждено уголовное дело. Пожарский районный суд признал подсудимого виновным, назначив 10,5 лет в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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