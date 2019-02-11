Жильё инвалидов Приморья станет удобнее

СЕГОДНЯ 03:24 2019-02-11T03:24:56+03:00

Доля доступных объектов к концу года составит 60% от общего числа объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Приморском крае

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Региональная программа «Доступная среда» в Приморском крае будет изменена для адаптации жилья, занимаемого инвалидами.

Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, планируется, что с 2020 года в краевом бюджете будут выделены деньги на социальные выплаты для обеспечения безбарьерной среды для маломобильных граждан

По поручению губернатора уже разработан проект порядка адаптации помещений к потребностям инвалидов.

Объем финансирования программы «Доступная среда» на 2019 год составит почти 28 миллионов рублей. 2,8 миллиона рублей из них предоставляет федеральный бюджет на поддержку спортивных учреждений, предоставляющих услуги по адаптивной физкультуре и спорту.

«Мероприятия по повышению доступности пройдут на девяти объектах защиты, занятости и здравоохранения», — напоминает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU