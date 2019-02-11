Больше 200 молодых мам Приморье получили в декрете новую профессию

СЕГОДНЯ 04:12 2019-02-11T04:12:05+03:00

Часто сами работодатели выступают заказчиками на профподготовку своих сотрудниц

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В 2018 году 319 молодых мам Приморья прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости.

Почти 240 из них освоили новую профессию, остальные повысили квалификацию по уже имеющейся специальности.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, подготовка и повышение квалификации ведется по специальностям, востребованным в Приморье. Среди наиболее популярных направлений обучения — медицинская сестра, бухгалтер, менеджер по персоналу, воспитатель, руководитель малого и среднего бизнеса, кладовщик, секретарь, продавец, а также курсы «1С бухгалтерия, торговля, склад».

— В этом году уже 34 женщины в декретном отпуске приступили к обучению. Всего в планах на 2019 год — направить на обучение 300 мам, — информируют в ведомстве.

Часто сами работодатели выступают заказчиками на профподготовку своих сотрудниц. А еще в службу занятости обращаются руководители крупных и небольших предприятий с заявкой на организацию профессионального обучения женщин-декретниц по нужным для производства направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU