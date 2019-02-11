2019-02-11T05:12:07+03:00
Общество

Мэрия Владивостока до июля купит 23 квартиры для сирот-очередников

Начальная цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения составляет 3 503 340 рублей
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Администрация Владивостока планирует приобрести до конца июня 23 благоустроенные квартиры для детей-сирот.

Принять участие в электронных аукционах и предложить для покупки свои квартиры могут все желающие, чьи помещения соответствуют требованиям.

С 1 января 2019 года полномочия по формированию жилфонда для сирот и предоставлению им квартир передано муниципалитетам, раньше это было в ведении краевых властей.

Начальная цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения во Владивостоке определена в соответствии с решением думы и составляет 3 503 340 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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