Мэрия Владивостока до июля купит 23 квартиры для сирот-очередников
Начальная цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения составляет 3 503 340 рублей
фото из архива КП
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Администрация Владивостока планирует приобрести до конца июня 23 благоустроенные квартиры для детей-сирот.
Принять участие в электронных аукционах и предложить для покупки свои квартиры могут все желающие, чьи помещения соответствуют требованиям.
С 1 января 2019 года полномочия по формированию жилфонда для сирот и предоставлению им квартир передано муниципалитетам, раньше это было в ведении краевых властей.
Начальная цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения во Владивостоке определена в соответствии с решением думы и составляет 3 503 340 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU