Приморец приехал на авторемонт и лишился машины

СЕГОДНЯ 05:16 2019-02-11T05:16:50+03:00

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За минувшие сутки в Приморье произошло сразу два автомобильных пожара. Один из них вспыхнул на станции техобслуживания автомобилей.

Первый инцидент произошел накануне в Дальнереченске на улице Уссурийской. В местном авторемонте загорелась легковая Toyota Vista. Как сообщают очевидцы, около 14 часов хозяин машины приехал на СТО, чтобы отдать ее в ремонт. Пока он общался с мастерами, «Виста» загорелась. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/691051" frameborder="0"></iframe> Пожар в Дальнегорске.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:05. Уже через несколько минут на месте оказался пожарный расчет. Огнеборцы быстро потушили объятый огнем автомобиль. Впрочем, помочь «Тойоте» было нельзя – иномарка выгорела полностью. Сейчас в деталях происшествия разбираются специалисты.

Еще одним происшествием отметился Владивосток. Вт выходные на Светланской сгорел микроавтобус. Как сообщают очевидцы, машину подожгли. К моменту прибытия пожарных иномарка выгорела дотла. На автомобиле, к слову говоря, красовалась наклейка «Помощь нарко- и алкозависимым». Не исключено, что ее хозяин – сотрудник одного из городских реабилитационных центров.

Микроавтобус выгорел дотлаФото: dpscontrol.ru

Фото: dpscontrol.ru

ИСТОЧНИК KP.RU