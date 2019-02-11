Приморец приехал на авторемонт и лишился машины
За минувшие сутки в Приморье произошло сразу два автомобильных пожара. Один из них вспыхнул на станции техобслуживания автомобилей.
Первый инцидент произошел накануне в Дальнереченске на улице Уссурийской. В местном авторемонте загорелась легковая Toyota Vista. Как сообщают очевидцы, около 14 часов хозяин машины приехал на СТО, чтобы отдать ее в ремонт. Пока он общался с мастерами, «Виста» загорелась. Что стало причиной пожара, неизвестно.
Пожар в Дальнегорске.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:05. Уже через несколько минут на месте оказался пожарный расчет. Огнеборцы быстро потушили объятый огнем автомобиль. Впрочем, помочь «Тойоте» было нельзя – иномарка выгорела полностью. Сейчас в деталях происшествия разбираются специалисты.
Еще одним происшествием отметился Владивосток. Вт выходные на Светланской сгорел микроавтобус. Как сообщают очевидцы, машину подожгли. К моменту прибытия пожарных иномарка выгорела дотла. На автомобиле, к слову говоря, красовалась наклейка «Помощь нарко- и алкозависимым». Не исключено, что ее хозяин – сотрудник одного из городских реабилитационных центров.
Микроавтобус выгорел дотлаФото: dpscontrol.ru
Фото: dpscontrol.ru
ИСТОЧНИК KP.RU