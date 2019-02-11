Владивосток попал в топ-5 романтичных городов России
Самыми романтичными городами России признаны Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург
фото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:
Оригинальный рейтинг городов для романтического туризма составило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам интернет-опроса.
По данным агентства, романтический туризм в России включает туры и самостоятельные поездки вдвоем на выходные и праздничные дни и составляет более пяти миллионов путешествий в год.
Так, самыми романтичными городами России признаны Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург.
За Санкт-Петербург как самый романтичный город России для путешествий отдали 60 % голосов, за город-курорт Сочи и Владивосток — по 9 %, за Казань — 7 %, за Москву и Екатеринбург — по 5 %.
ИСТОЧНИК KP.RU