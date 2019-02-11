Владивосток попал в топ-5 романтичных городов России

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-11T07:04:12+03:00

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Оригинальный рейтинг городов для романтического туризма составило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам интернет-опроса.

По данным агентства, романтический туризм в России включает туры и самостоятельные поездки вдвоем на выходные и праздничные дни и составляет более пяти миллионов путешествий в год.

Так, самыми романтичными городами России признаны Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург.

За Санкт-Петербург как самый романтичный город России для путешествий отдали 60 % голосов, за город-курорт Сочи и Владивосток — по 9 %, за Казань — 7 %, за Москву и Екатеринбург — по 5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU