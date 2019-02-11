Российские олимпийцы подготовятся к Токио во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-11T07:40:05+03:00

Необходимо консолидировать усилия всех сторон по созданию оптимальных условий для подготовки российских спортсменов к летней Олимпиаде

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Перспективы подготовки спортсменов российских сборных команд для участия в летних Олимпийских играх в 2020 году в Токио обсудили на видеоконференции под руководством замминистра министерства спорта Сергея Косилова.

В совещании приняли участие директор департамента спорта высших достижений министерства спорта Алексей Морозов, директор департамента физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, представители Олимпийского комитета России, всероссийских и краевых федераций олимпийских видов спорта, руководители краевых спортивных учреждений.

Сергей Косилов подчеркнул, что необходимо консолидировать усилия всех сторон по созданию оптимальных условий для подготовки российских спортсменов к летней Олимпиаде.

— 2019 год — предолимпийский, поэтому все всероссийские федерации должны отточить планы подготовки спортсменов, определиться с местами проведения подготовки сборных команд. Важно понимать, что права на ошибку у нас нет, — акцентировал замминистра.

Директор департамента физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что во Владивостоке самая минимальная разница по времени с Токио, а также схожие климатические условия, что является важным фактором для адаптации и подготовки спортсменов.

Он подчеркнул, что в Приморском крае уже имеется успешный опыт подготовки национальных сборных команд к крупным международным соревнованиям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году, Сиднее в 2000 году, Пекине в 2008 году.

На сегодняшний день в Приморском крае имеются возможности для подготовки спортивных сборных команд по 14 видам спорта: академической гребле, боксу, бейсболу, дзюдо, парусному спорту, гребли на байдарках и каноэ, настольному теннису, теннису, легкой атлетике, плаванию, спортивной борьбе — вольной и греко-римской, тяжелой атлетике, бадминтону.

— Компактная и комфортная спортивная база создана в кампусе Дальневосточного федерального университета, в том числе для проживания и питания. Все условия для подготовки спортсменов имеются в спорткомплексе «Олимпиец», яхт-клубе «Семь футов», а также на других спортивных объектах края, — сообщил директор департамента Жан Кузнецов.

Как стало известно в ходе совещания, задействовать спортивную инфраструктуру Приморского края для подготовки сборных команд в 2020 году к Олимпиаде в Токио планируют всероссийские федерации легкой и тяжелой атлетики, спортивной борьбы, бадминтона, парусного спорта.

О намерении приехать во Владивосток на подготовку к предолимпийской неделе в Японии уже летом 2019 года заявили представители всероссийских федераций плавания, спортивной борьбы и парусного спорта.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В соревнованиях примут участие атлеты из более 200 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU