2019-02-11T08:11:07+03:00
Происшествия

В Хасанском районе потушили крупнейший в этом году пал

Огромный пожар охватил почти 700 гектаров и уничтожил четыре дачи
Артём КАБАНКОВ
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Пламя тушили целые сутки. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"Пламя тушили целые сутки. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» помогли потушить крупный пал в Хасанском районе. Он стал самым крупным в этом году.

Накануне пожар вспыхнул неподалеку от Бамбуровского военного полигона. Пламя распространилось на 690 гектаров и угрожало перекинуться на поселок Бамбурово, дачи и территорию «Земли леопарда». Сотрудники нацпарка первыми обнаружили пал – и незамедлительно вступили в борьбу с огнем. Вскоре к ним присоединились пожарные и дачники. В ситуацию вмешалась даже полиция – стражи порядка помогали координировать процесс.

Мощный пожар тушили целые сутки. Пламя уничтожило четыре дачи на границе поселка – однако люди, к счастью, не пострадали.

Четырех сотрудникам нацпарка, которые первыми стали тушить огонь, поблагодарили местные садоводы.

– Они тушили пожар, протяженность которого не попадала в поле зрения. Мы благодариим госинспекторов за помощь, оказанную при тушении пожара, за проявленные стойкость и мужество. Кто знает, сколько бы могло сгореть домов, если бы не их вмешательство, - приводит слова садоводческого товарищества Любови Калашниковой газета «Хасанские вести».

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Хасанском районе еще в январе ввели особый противопожарный режим. Из-за бесснежной зимы обстановка там довольно серьезная: отсутствие снега и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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