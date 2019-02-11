Во Владивостоке лихач без прав искалечил пассажирку

11 Февр. 08:57 2019-02-11T08:57:01+03:00

От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке привлекли к ответственности злостного нарушителя Правил дорожного движения

В дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока сообщили о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 24 на Партизанском проспекте. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков.

Установлено, что 22-летний водитель Honda Accord при движении со стороны проспекта Красного Знамени в направлении улицы Уборевича не выдержал боковой интервал с попутным Nissan и столкнулся с ним. От удара Honda, повредив леера, съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево.

В результате девушка-пассажир получила травму головы и перелом руки. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Установлено, что водитель не имеет прав. От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На 22-летнего жителя Владивостока составлены административные протоколы. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU