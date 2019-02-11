Военных Приморья обучат бороться с диверсантами-отравителями

11 Февр. 09:49 2019-02-11T09:49:12+03:00

К решению задач полевого выхода привлечено более 100 военнослужащих Тихоокеанского флота

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В Приморском крае на полигоне Бамбурово подразделения радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота приступили к решению задач полевого выхода.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава тактико-специальные занятия по ведению РХБ разведки, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес. Также военнослужащие будут учиться противодействовать диверсионно-террористическим группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

К решению задач полевого выхода привлечено более 100 военнослужащих Тихоокеанского флота и свыше 20 единиц специальной военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU