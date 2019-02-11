2019-02-11T10:46:20+03:00
Общество

Женщины Приморья всё реже решаются на аборт

Сегодня средний возраст женщин, решившихся на рождение первенца в Приморье, приблизился к 30 годам
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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За последние три года в Приморском крае абсолютное число абортов снизилось почти на 30%. В регионе проводится большая профилактическая работа.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в 2018 году на медикаментозное прерывание беременности решились 4 330 женщин, это на 498 человек меньше, чем в 2017 году.

- Важно отметить, что снижение общего числа абортов произошло за счет уменьшения прерывания во всех сроках беременности, — отметила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Она подчеркнула, что в крае проводится большая работа по профилактике абортов, внедрению современных технологий при производстве абортов, профилактике осложнений.

- Приморский край — территория, где работает программа по обязательному предабортному консультированию. От беседы с психологами не уходит ни одна женщина, решившаяся на прерывание беременности, — подчеркнула специалист ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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