Погибшего приморца нашли в районе лесного пожара

11 Февр. 11:42 2019-02-11T11:42:03+03:00

Личность погибшего установлена, он не участвовал в тушении

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Тело погибшего нашли у села Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья, где ранее прошел лесной пожар, следствие проводит проверку.

— Идёт проверка по факту обнаружения тела человека в районе природного пала у села Камень-Рыболов. Личность погибшего установлена, — сообщили в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.

Пока известно, что погибший не привлекался к тушению пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU