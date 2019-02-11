Погибшего приморца нашли в районе лесного пожара
Личность погибшего установлена, он не участвовал в тушении
фото из архива КП
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Тело погибшего нашли у села Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья, где ранее прошел лесной пожар, следствие проводит проверку.
— Идёт проверка по факту обнаружения тела человека в районе природного пала у села Камень-Рыболов. Личность погибшего установлена, — сообщили в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.
Пока известно, что погибший не привлекался к тушению пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU