Выплата за первенца. В Приморье утвердили новые социальные бонусы

11 Февр. 12:06 2019-02-11T12:06:54+03:00

В связи с новым законом в краевом перинатальном центре наверняка прибавится пациентов. Фото: Ксения КРЫМОВА

За закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края» проголосовали в трёх чтениях

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На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморья 11 февраля краевые парламентарии в трёх чтениях проголосовали за дополнительные меры социальной поддержки семей. Сообщается, что новый стимулирующий демографию закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края» подготовлен по поручению президента России Владимира Путина и губернатора Олега Кожемяко.

Так, при рождении первенца семьям положена единовременная выплата в двукратном размере прожиточного минимума на ребёнка. Право на выплату получают женщины - гражданки России, проживающие в Приморье. «Точкой отсчёта» для первенцев определён день 1 января 2019 года, уточнили в департаменте труда и социального развития.

Далее. Жительницы Приморского края в возрасте от 18 до 25 лет, родившие первого ребёнка, дополнительно к выплате отныне имеют право на разовую доплату в сумме до 50 тысяч рублей.

Также документ устанавливает региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка. Его сумма составит 30 процентов от размера федерального семейного капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU