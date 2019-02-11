Суровые морозы захватили власть в Приморье

11 Февр. 23:56 2019-02-11T23:56:35+03:00

Ночью температура воздуха опустится до -36°C, сообщает Примпогода

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Сегодня, 12 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления,на севере местами небольшой снег (вероятность 40%), днем преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11...-36°C, днем -5...-17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -21...-23°C, днем -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -5...-7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU