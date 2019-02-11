2019-02-11T23:56:35+03:00
Общество

Суровые морозы захватили власть в Приморье

Ночью температура воздуха опустится до -36°C, сообщает Примпогода
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://ru.sputniknews.kz/Фото: https://ru.sputniknews.kz/
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления,на севере местами небольшой снег (вероятность 40%), днем преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11...-36°C, днем -5...-17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -21...-23°C, днем -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -5...-7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»