12 Февр. 00:55 2019-02-12T00:55:04+03:00

Почта России предотвратила пересылку более 7 тысяч отправлений с запрещенными вложениями в 2018 году

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В 2018 году служба безопасности Почты России выявила 7276 случаев пересылки отправлений с недозволенными вложениями, содержавшими оружие, наркотические и психотропные вещества, боеприпасы, взрывные устройства и их элементы.

Наиболее распространенным видом запрещенных вложений стали психотропные вещества и лекарственные средства, оборот которых запрещен на территории РФ. Сотрудниками службы безопасности Почты России совместно с правоохранительными органами было пресечено около 5,5 тысяч случаев пересылки таких отправлений. Весной была пресечена деятельность группы лиц, пытавшейся наладить канал распространения психотропных веществ на территории России. В их отправлениях было найдено более 5 кг запрещенных препаратов (синтетических стероидов).

Порядка 50 посылок содержали биологически опасные вложения, включая ртуть, высокотоксичные компоненты ракетного топлива и радиоактивные материалы.

«Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности Почты России. По сравнению с 2017 годом число посылок с запрещенными к пересылке предметами увеличилось на 12%. Проверка содержимого мелких пакетов и посылок проводится на различных этапах пересылки, в том числе с помощью досмотрового оборудования сортировочных центров», - подчеркнул заместитель генерального директора Почты России по корпоративной безопасности Леонид Грачков.

Более чем в 1,7 тысячах отправлений было выявлено оружие и конструктивно схожие с ним предметы. Около 250 посылок было изъято из пересылки по причине нахождения в них боеприпасов: пуль, патронов, взрывчатых веществ и элементов взрывных устройств. Пик подобных отправлений пришелся на период проведения в России Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. В преддверии турнира была выявлена и изъята из пересылки крупная партия оружия, состоявшая из 26 единиц огнестрельного оружия, а также гранат и патронов.

Согласно 176-ФЗ «О почтовой связи» в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации не допускаются к пересылке:

а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей;

б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

в) ядовитые животные и растения;

г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями);

д) скоропортящиеся продукты питания;

е) предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, загрязнять или портить (повреждать) другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU