2019-02-12T02:05:33+03:00
Общество

Во Владивостоке посредник взяткодателя получил условный срок

Он помогал знакомому «отмазаться» от справедливого медосвидетельствования на опьянение
Софья КУЧИНА
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Фото: https://56orb.ru/news/societyФото: https://56orb.ru/news/society
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Во Владивостоке условный срок получил посредник взяткодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в октябре 2017 года, после того как сотрудники ГИБДД направили приморца в наркологический центр пройти медосвидетельствование, тот обратился за помощью к своему знакомому. Он попросил, чтобы тот помог дать взятку сотруднику наркодиспансера за фальсификацию результатов анализов.

Фигурант согласился и передал 50 тысяч рублей должностному лицу учрежденя. Тот, в свою очередь, подменил результаты анализов, и нарушитель вышел из этой истории «чистым». Однако, ненадолго.

По факту дачи взятки и её получения возбуждены отдельные уголовные дела.

Посредника же признали виновным, суд Советского района назначил ему 2 года «условки» с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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