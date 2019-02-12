Во Владивостоке посредник взяткодателя получил условный срок
Во Владивостоке условный срок получил посредник взяткодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
Как установили в суде, в октябре 2017 года, после того как сотрудники ГИБДД направили приморца в наркологический центр пройти медосвидетельствование, тот обратился за помощью к своему знакомому. Он попросил, чтобы тот помог дать взятку сотруднику наркодиспансера за фальсификацию результатов анализов.
Фигурант согласился и передал 50 тысяч рублей должностному лицу учрежденя. Тот, в свою очередь, подменил результаты анализов, и нарушитель вышел из этой истории «чистым». Однако, ненадолго.
По факту дачи взятки и её получения возбуждены отдельные уголовные дела.
Посредника же признали виновным, суд Советского района назначил ему 2 года «условки» с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU