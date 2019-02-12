Житель Владивостока вступился за честь прекрасной дамы и попал под «статью»

12 Февр. 03:37 2019-02-12T03:37:25+03:00

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Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинение для местного жителя, который защищая свою знакомую, избил её обидчика.

По версии следствия, июльской ночью 2018 года фигурант провожал знакомую до дома. В подъезде жилого дома по улице Лермонтова он нанёс не менее 10 ударов по голове руками и ногами мужчине, который нецензурно высказывался в адрес дамы. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего. Через несколько дней тот умер в больнице от осложнений, вызванных травмами.

Дело направлено в Советский районный суд на рассмотрение. Фигуранта обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU