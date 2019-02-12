Житель Владивостока вступился за честь прекрасной дамы и попал под «статью»
Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинение для местного жителя, который защищая свою знакомую, избил её обидчика.
По версии следствия, июльской ночью 2018 года фигурант провожал знакомую до дома. В подъезде жилого дома по улице Лермонтова он нанёс не менее 10 ударов по голове руками и ногами мужчине, который нецензурно высказывался в адрес дамы. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего. Через несколько дней тот умер в больнице от осложнений, вызванных травмами.
Дело направлено в Советский районный суд на рассмотрение. Фигуранта обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU