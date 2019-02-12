2019-02-12T04:23:04+03:00
Общество

Невнимательный водитель устроил массовую аварию во Владивостоке

Участниками ДТП стали автомобиль такси и автобус
Пётр КАМУШКИН
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Автомобиль такси отлетел в припаркованный автобусАвтомобиль такси отлетел в припаркованный автобусФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
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Этим утром во Владивостоке произошла авария с участием трех автомобилей. Участниками столкновения стали , в том числе, автомобиль такси и автобус.

ДТП произошло возле дома по адресу Надибаидзе, 32. Кроссовер Honda HR-V выезжала из-за поворота – и протаранила Toyota Passo, принадлежащий таксомоторной компании. Судя по всему, водитель «Хонды» просто не заметил оппонента. Видимость на данном участке дороги не очень хорошая из-за припаркованных машин. Скорость у кроссовера была немаленькой, и его владелец в любом случае не успел бы отреагировать.

От сильного удара «Пассо» отлетела на обочину, где столкнулась с припаркованным автобусом. Пострадавших в происшествии не было. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Подобные аварии для Владивостока – не редкость. Каждый день в приморской столице сталкиваются три и более машин. Так, буквально пару дней назад в районе улицы Адмирала Юмашева столкнулись пять автомобилей. Из-за массовой аварии движение на оживлённом участке оказалось сильно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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