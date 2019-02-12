Во Владивостоке осудили экс-полицейского, который до смерти запытал человека

12 Февр. 04:55 2019-02-12T04:55:45+03:00

Задержанного избили почти до смерти, а потом бросили под поезд. Фото: архив "КП"

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Во Владивостоке вынесли приговор полицейскому и дружиннику, которые насмерть забили задержанного. Несколько лет назад они жестоко расправились с подозреваемым – и пытались инсценировать несчастный случай.

О подробностях этой жуткой истории рассказала некоммерческая организация «Общественный вердикт». В сентябре 2016 года капитан полиции (уже бывший) Евгений Шебуняев и его «помощник» Юрий Муллин (вероятно, народный дружинник) задержали 34-летнего владивостокца Александра Паутова. Его задержали по подозрению в преступлении и доставили во второй отдел полиции (Киевская, 8). Там Паутова как следует оприходовали: мужчине сломали челюсть и ребра. От нескольких сильных ударов у задержанного разорвалась селезенка. И это только часть травм: судмедэксперты позже зафиксируют многочисленные повреждения от ударов «тяжелым тупым предметом».

После жестоких побоев Паутов был уже не жилец. Тогда полицейский с помощником решили инсценировать несчастный случай. Они бросили умирающего владивостокца на рельсы –чтобы по нему прокатился поезд.

Впрочем, это не помогло: в конце концов, на палачей вышли следователи. На обоих завели уголовное дело, потом начался суд.

Накануне Первомайский районный суд Владивостока признал Шебуняева и Муллина виновными. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Экс-полицейскому дали 13 лет колонии строгого режима, его «помощнику» – 8 лет. Шебуняев также лишился работы и получил «волчий билет» на работу в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU