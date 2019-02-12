В Приморье задержали грабителя-неудачника на Subaru

12 Февр. 05:30 2019-02-12T05:30:08+03:00

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Полиция Уссурийска задержала серийного похитителя люков. Мужчина на вполне приличном автомобиле воровал железные крышки по всему городу.

Началось все с того, что 49-летний житель одного из домов по улице Рылеева обратился в полицию. Мужчина рассказал: только что на его глазах неизвестный украл крышку люка, расположенного возле дома. Негодяй подъехал на место преступления на новеньком Subaru Legacy, стибрил люк – и был таков.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции (что, надо сказать, удивляет). Они объявили «Субару» в розыск. Машину в скором времени обнаружили на местной металлобазе. Стражи порядка задержали ее хозяина. В салоне «Субару» обнаружилось несколько канализационных люков. 24-летний подозреваемый просто не успел их сдать. Что сподвигло горожанина на эти преступления, сказать сложно. Судя по качеству автомобиля, в деньгах он особенно не нуждался.

Отпираться злоумышленник не стал – он признался сразу в трех кражах люков. На него завели два уголовных дела – одно по статье «Грабеж» (161 УК РФ) и одно по статье «Кража» (158 УК РФ). Парню грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время уссурийца-люкокрада поместили в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU