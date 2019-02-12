2019-02-12T05:49:50+03:00
Общество

В Приморье расправились с последним лесным пожаром

Однако в четырёх районах Приморья по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим
Анна ПЛЕТНЕВА
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С начала 2019 года специалисты зафиксировали 45 лесных пожаров на землях лесного фонда края.С начала 2019 года специалисты зафиксировали 45 лесных пожаров на землях лесного фонда края.Фото: pixabay.com
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Специалисты в течение суток потушили ещё один лесной пожар в Приморье. В департаменте лесного хозяйства отчитались, что это был последний действующий пожар.

Так, огнеборцам удалось справиться с пламенем на территории Коммисаровского участкового лесничества в Ханкайском районе края. Тушили огонь 11 человек и две единицы техники. Информационная система дистанционного мониторинга из космоса «Рослесхоз» обнаружила на территории региона семь тепловых аномалий.

К слову, с начала 2019 года специалисты зафиксировали 45 лесных пожаров на землях лесного фонда края. Об этом официально сообщили в администрации Приморья. В 20 муниципалитетах уже открыт пожароопасный сезон - такое постановление подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ещё 10 муниципалитетах пожароопасный сезон начнётся с 15 марта, о чём официально объявят специалисты. В этот период пожарные должны быть готовы к немедленному тушению возгораний. На местных жителей режим никак не повлияет: находиться в лесу можно всё также без ограничений.

К слову, в четырёх районах Приморья по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим. Это Хасанский, Партизанский, Лазовский районы и Уссурийский городской округ.

Сообщить о пожаре вы можете по единому номеру 112 или на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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