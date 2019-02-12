2019-02-12T05:51:03+03:00
Общество

Дорожники Владивостока за февраль установили 70 новых знаков

Работы по обустройству дорожной инфрасруктуры идут каждый день во всех районах города
Софья КУЧИНА
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В прошлом году дорожные службы ввели в эксплуатацию 2700 знаковВ прошлом году дорожные службы ввели в эксплуатацию 2700 знаковФото: vlc.ru
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Только за февраль во Владивостоке восстановили и установили 70 дорожных знаков и дополнительных табличек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по обустройству дорожной инфрасруктуры идут каждый день во всех районах города. Толкьо на прошлой неделе бригады учреждения «Содержание городских территорий» работали на улицах Алеутской Океанском проспекте, Светланской, Фадеева и других. Здесь установили знаки о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, приближении и границах наземных пешеходных переходов, скользкой дороге и т. д.

«КП» напоминает, с начала 2019 года во Владивостоке установили и заменили более 100 знаков и информационных табличек. В прошлом же году дорожные службы ввели в эксплуатацию 2700 знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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