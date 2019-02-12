Судьбу тигра Амура решит заместитель приморского губернатора
Дальнейшую судьбу приморского тигра Амура будет решать врио вице-губернатора Александр Костенко. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в краевой администрации.
– Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил Александру Ивановичу проработать механизм, по которому Амур сможет остаться в регионе, - пояснила сотрудница пресс-службы «белого дома».
Как сообщала «Комсомолка», в январе знаменитого хищника решили переправить в Хабаровск, а затем – в Краснодар. Сейчас зверь живет в приморском сафари-парке. После волны народного возмущения Александр Костенко обратился к хабаровским властям. Он попросил отменить решение о перевозе тигра. Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что готов передать редкого хищника в собственность администрации Приморья.
Другое дело, что пока еще чиновники не придумали юридического механизма для этого дела. Именно с этой задачей предстоит разобраться Александру Костенко.
Справка «КП»:
В ноябре 2012 тигр Амур и его сестра Тайга переехали в Приморский сафари-парк. Там Амур стал отцом и прославился дружбой с козлом Тимуром. Тем не менее, срок договора о временном безвозмездном пользовании ради сохранения популяции тигров давно истёк. Тайгу в понедельник уже увезли на родину, в Хабаровский край, чтобы после повторного карантина передать в «Алматинский зоологический парк» в Казахстане. История с Амуром оказалась немного сложнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU