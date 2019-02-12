Заместитель генпрокурора РФ рассказал о миллионных долгах «Радиоприбора» перед сотрудниками
Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачёв сообщил журналистам, что долги по зарплате для бывших работников «Радиоприбора» составляют свыше 300 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Напомним, с декабря 2018 года Ткачёв занимает должность заместителя генпрокурора России, в ведомстве он курирует Дальний Восток. По его словам, задолженность ДФО составляет более миллиарда рублей. Причём на Приморье приходится половина суммы
- Основную долю здесь дает «Радиоприбор» - у него треть долгов, более 300 миллионов рублей - сказал Ткачев.
Сложности на оборонном предприятии начались в конце 2014 года. Пятый год люди пытаются отвоевать честно заработанные деньги. В декабре 2018-го экс-сотрудники даже написали письмо Деду Морозу, надеясь на его помощь в решении вопроса. Но письмо, похоже, кто-то перенаправил в Генпрокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU