Десятки кило подозрительной свинины изымают с рынков Приморья в разгар ящура

12 Февр. 07:29 2019-02-12T07:29:10+03:00

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Инспекторы Россельхознадзора выявили несколько десятков килограммов свинины без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов во время мониторинга точек продажи мяса.

Во Владивостоке внимание ведомства привлекли места реализации свинины по адресам: ул. Хабаровская, д. 17; ул. Лесопитомник, д. 6; ул. 4-ая Пригородная, д. 5 (Владснаб); проспект 100-летия Владивостоку, д. 105А (Самоцветы); ул. Крыгина, д. 12; проспект Красного знамени, д. 12; ул. Некрасовская, д. 69 (рынок); ул. Хабаровская, д. 9; Океанский проспект, д. 140; ул. 4-ая Круговая, д. 2А; ул. Луговая, д. 11-1; ул. Нейбута, д. 67 А. В одной из торговых точек инспекторы арестовали 20 кило охлаждённой свинины без документов.

В Артёме «попались» два мясных павильона. У продавцов изъяли 37, 1 килограмм охлаждённой рублёной свинины и 47,7 кило голов, сердца и печени свиньи.

Должностные лица юго-восточного отдела регулярно проверяют рынки в городах и районах на Юге Приморья. Так, сотрудники Управления проверили мясо в селе Владимиро-Александровское, Большом Камне и Партизанске. Мониторинг регулярно проводится и на территории Уссурийского городского округа.

В Арсеньеве специалисты администрации и инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения в местах придорожной торговли. Там продавали свинину без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Ведомства выдали предписание изъять из оборота 65 кило небезопасной продукции и предоставить необходимые документы.

«Комсомолка» напоминает, на крупнейших свинокомплексах Приморья сейчас действует карантин из-за вспышки ящура. В его зоне находятся более 45 сёл края. Именно поэтому при выборе мяса на рынке сейчас нужно быть особенно осторожным

ИСТОЧНИК KP.RU