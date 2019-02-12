Житель Владивостока обокрал мёртвую пенсионерку и заработал «условку»
Мужчина помогал пожилой знакомой обналичивать пенсию и не удержался от трат
Фото: https://finance.rambler.ru
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Мировой судья Фрунзенского района приговорил жителя Владивостока к 9 месяцам условного срока за кражу. Испытательный срок для преступника составит 1 год.
Как установлено в суде, фигурант дела помогал своей знакомой обналичивать пенсию с банковской карты. Для этого пенсионерка давала мужчине свои логин и пароль для входа в приложение мобильного банка.
В марте 2018 года женщина умерла. В апреле её помощничек, зная об этом, перевёл поступившую пенсию на свой счёт, обналичил деньги и потратил на свои нужды.
Ущерб подсудимый возместил добровольно.
ИСТОЧНИК KP.RU