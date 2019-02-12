Приморские футболисты одержали победу на учебных сборах в Крымске

12 Февр. 10:03 2019-02-12T10:03:24+03:00

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На учебно-тренировочном сборе в Крымске приморские футболисты одержали первую победу. Владивостокский «Луч» встретился с «Калугой» на естественном газоне спорткомплекса «Гигант», и обыграли её в контрольном матче со счётом 1:0. В этом поединке впервые после долгого перерыва сыграл Сергей Часовских, в ноябре прошлого года он получил травму на матче с «Ротором» и с тех пор восстанавливался. Также, на игре состоялся дебют 15-летнего воспитанника футбольной школы «Луча» Марата Тарэка, он вышел на замену во втором тайме.

По словам главного тренера «Луча» Рустема Хузина, подготовку к соревнованиям пришлось форсировать: первый сбор начался шестого февраля, а первый спарринг провели уже одиннадцатого.

- Футболисты оказались профессионалами. Те, кто готовился во Владивостоке, готовы достаточно хорошо. Те, кто занимался отдельно, — похуже, но все равно побегали самостоятельно неплохо. Тем не менее втягиваться, конечно, тяжело, если говорить про общий рисунок.

Отметим, что следующую контрольную игру наша команда проведёт 15 февраля. Соперником жёлто-синих станет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU