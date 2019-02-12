2019-02-12T10:03:24+03:00
Общество

Приморские футболисты одержали победу на учебных сборах в Крымске

Со счётом 1:0 они разгромили «Калугу»
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

На учебно-тренировочном сборе в Крымске приморские футболисты одержали первую победу. Владивостокский «Луч» встретился с «Калугой» на естественном газоне спорткомплекса «Гигант», и обыграли её в контрольном матче со счётом 1:0. В этом поединке впервые после долгого перерыва сыграл Сергей Часовских, в ноябре прошлого года он получил травму на матче с «Ротором» и с тех пор восстанавливался. Также, на игре состоялся дебют 15-летнего воспитанника футбольной школы «Луча» Марата Тарэка, он вышел на замену во втором тайме.

По словам главного тренера «Луча» Рустема Хузина, подготовку к соревнованиям пришлось форсировать: первый сбор начался шестого февраля, а первый спарринг провели уже одиннадцатого.

- Футболисты оказались профессионалами. Те, кто готовился во Владивостоке, готовы достаточно хорошо. Те, кто занимался отдельно, — похуже, но все равно побегали самостоятельно неплохо. Тем не менее втягиваться, конечно, тяжело, если говорить про общий рисунок.

Отметим, что следующую контрольную игру наша команда проведёт 15 февраля. Соперником жёлто-синих станет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»